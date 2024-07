Varejo cresce 0,3% no 1º semestre, frente ao mesmo período de 2023, aponta Índice Stone

O varejo fechou o primeiro semestre do ano, com alta de 0,3% em comparação ao mesmo período de 2023. Já na análise mensal, o relatório indicou uma queda de 0,1% do volume de vendas no mês de junho. Os dados são do Índice de Atividade Econômica Stone Varejo.

O estudo, que apresenta dados mensais da movimentação varejista no País, é uma iniciativa da Stone, empresa de tecnologia e serviços financeiros que é a principal parceira do empreendedor brasileiro, com o Instituto Propague.

O responsável pelo levantamento, Matheus Calvelli, diz que no geral, dois setores oscilaram mais que outros nessa primeira metade do ano: o de supermercados e farmácias. "Não foi necessariamente ruim, mas foi volátil", explica. Ele pontua que, especialmente para pequenos negócios, que são o maior foco da Stone, essa instabilidade é ruim, pois prejudica o planejamento desses empreendedores.