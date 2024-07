Tesouro tem perspectiva de R$ 10 bi por ano para Fundo Clima, diz Nelson Barbosa, do BNDES

O diretor de Planejamento e Estruturação de Projetos do BNDES, Nelson Barbosa, disse nesta quarta-feira, 10, que o Ministério da Fazenda planeja aportar R$ 10 bilhões por ano no Fundo Clima, gerido pelo BNDES, mas que isso não está "escrito em pedra" e pode variar conforme o planejamento orçamentário da pasta. Os aportes fariam frente à previsão de desembolso baseada em consultas, de R$ 32 bilhões entre 2024 e 2026.

O primeiro aporte nesse volume (US$ 2 bilhões) foi feito no fim de 2023 por meio da emissão de títulos sustentáveis no exterior pelo Tesouro. Hoje com dotação de R$ 10,4 bilhões, o Fundo Clima está na iminência de ser reforçado, com a totalidade ou parte dos recursos de uma nova emissão desse tipo e valor. Se todo o montante for transferido ao Fundo Clima, a linha contaria com mais de R$ 20 bilhões ainda esse ano.

"O Tesouro ainda está avaliando. A ideia é essa (alocar tudo no Fundo Clima), mas depende do planejamento da dívida, do Tesouro", disse.