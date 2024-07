Pedro Lupion: Inclusão da carne na cesta básica isenta é vontade da maioria do Congresso

O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), afirmou que a inclusão das proteínas animais na cesta básica isenta de impostos na regulamentação da reforma tributária refletiu a vontade da maioria do Congresso. "Esse era o ponto principal para a bancada. Aplaudimos a decisão política do relator que evitou disputa ruim no plenário. A maioria dos líderes fez contas e viu que haveria maioria favorável à inclusão, muito superior aos 257 votos necessários", afirmou Lupion em coletiva de imprensa após aprovação da regulamentação da reforma.

Durante a tramitação dos destaques, o governo recuou e firmou acordo para inclusão das carnes na cesta básica zerada. O relator, deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG), sinalizou que iria acrescentar no texto final, mas, em virtude do regimento da Casa, o destaque foi votado e aprovado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A equipe econômica era contrária à medida, em virtude do potencial impacto da isenção na alíquota geral do Imposto sobre Valor Agregado (IVA), apesar da sinalização positiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Já apresentamos dois estudos que contestam os números de impacto de 0,53 ponto porcentual a 0,57 ponto porcentual citado pelo governo. Existe muito discurso político, existe muita fala política, muita gente que disse que queria carne na cesta básica, mas não tomou atitude para isso", criticou Lupion, sem citar nomes. "Não sei qual conta o governo fez para mudar posição. Estava claro que havia bate cabeça dentro do próprio governo", observou.