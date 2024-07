José Guimarães: Mais importante que a inclusão da carne na tributária é o que fizemos pelo País

Deputado federal, José Guimarães (PT) Crédito: FÁBIO LIMA/O POVO

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), afirmou que há de se comemorar a inclusão da carne no relatório da tributária e que isso foi uma construção coletiva. Para ele, é um símbolo o governo encerrar esse semestre legislativo com a aprovação da regulamentação da reforma. A zeragem do IVA sobre proteínas animais concentrou as atenções do Congresso nos últimos dias. Ele garantiu que a reforma vai reduzir a carga tributária e que há discussões sobre o processo e cálculo da alíquota. "Mais importante do que a inclusão da carne é o que fizemos pelo País", disse.