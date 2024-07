Fluxo de veículos em estradas pedagiadas sobe 1,7% em junho ante maio, afirma ABCR

O fluxo total de veículos em estradas com pedágio subiu 1,7% na passagem de maio para junho, na série com ajuste sazonal, informaram a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) e a Tendências Consultoria Integrada. Nas aberturas, o fluxo de veículos pesados subiu 6,8% e o de leves, 0,5%. Com esse resultado, tanto o índice de veículos leves quanto o de pesados atingiram o maior nível da série histórica, informaram a ABCR e a Tendências em nota. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na comparação com junho de 2023, o fluxo total de veículos cresceu 4,3%, com avanço de 5,2% dos veículos pesados e de 4% nos leves. Nos últimos doze meses, o índice total acumula crescimento de 4,6%, como resultado do aumento de 4,5% no fluxo de veículos leves e de 5,1% no de pesados.

"O crescimento dos veículos pesados ocorreu após queda intensa no mês anterior na comparação dessazonalizada. Apesar da volatilidade na margem, o desempenho líquido tem sido positivo (alta de 2,0% no segundo trimestre do ano), captando benefícios do crescimento dos setores que demandam transporte de cargas, especialmente o comércio de bens de consumo", destacam os analistas da Tendências Consultoria, Thiago Xavier e Davi Gonçalves. Eles também apontam que o fluxo continua sendo favorecido pelo setor agropecuário, na esteira da expectativa de que a produção de grãos deste ano seja a segunda maior da série histórica. Estados