China Vanke diz que espera perdas no primeiro semestre e ação cai 2,45% em Hong Kong

A China Vanke disse nesta terça-feira, 9, que espera reportar perdas no primeiro semestre de 2024, entre 7 bilhões de yuans e 9 bilhões de yuans, algo em torno de US$ 1 bilhão, à medida que a crise em curso no setor imobiliário do país continua impactando as incorporadoras.

No mesmo período do ano passado, a empresa registrou um lucro líquido de 9,87 bilhões de yuans. A Vanke é uma das poucas grandes incorporadoras da China que ainda não entrou em default na atual crise imobiliária chinesa.

A Vanke, ligada ao Estado, disse que as provisões para imprevistos, perdas financeiras e os elevados custos dos projetos também afetariam os seus resultados do primeiro semestre. No fechamento de Hong Kong, as ações da companhia caíram 2,45% no pregão de quarta-feira (10). *Com informações da Dow Jones Newswires.