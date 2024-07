Alimentação pode fechar julho em deflação no IPC, avalia Guilherme Moreira, da Fipe

O recuo de 0,04% no grupo Alimentação foi a principal surpresa da divulgação do Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica (IPC-Fipe) na primeira quadrissemana de julho, afirma o coordenador do indicador, Guilherme Moreira.

Dada essa surpresa, puxada pelo recuo além do esperado nos itens in natura, ele avalia que não seria nenhuma surpresa se os alimentos fecharem este mês em deflação.

"Esse recuo tem a ver com as quedas nas temperaturas. Além dos efeitos na produção, há uma queda de demanda, as pessoas diminuem muito o consumo de legumes, frutas e verduras", detalha Moreira. "Então o movimento veio dentro do esperado, mas parece que essa devolução agora veio mais forte", emenda o coordenador.