Unica: CAE aprova PL que incentiva biocombustível em licitações públicas

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou, de forma unânime, nesta terça-feira, 9, o Projeto de Lei 1.086/2024, de autoria do senador Fernando Farias (MDB-AL), que prevê preferência para veículos movidos a biocombustíveis ou hidrogênio em licitações públicas. A matéria vai agora para a Comissão de Infraestrutura em decisão terminativa, conforme informa a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), que diz acompanhar de perto a tramitação do projeto, considerado mais um importante passo no incentivo à produção do etanol e à mobilidade de baixo carbono no Brasil.

A diretora-executiva da Unica, Patricia Audi informou na nota que "o Brasil tem inspirado nações em todo o mundo com desenvolvimento de um biocombustível sustentável e eficiente. Por meio da futura aprovação PL 1.086/2024, podemos ser também exemplo de incentivo às frotas limpas na administração pública. A proposta possui conteúdo muito coerente com a realidade brasileira e com a urgente necessidade de enfrentamento da crise climática global".

A aprovação do PL pela CAE veio após amplo trabalho de articulação do senador Fernando Farias, com a liderança do governo, para evitar que o tema fosse retirado da pauta. A decisão da CAE acompanhou o relatório do senador Fernando Dueire, que recomendou a aprovação do projeto.