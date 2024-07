Tributária: Vamos ter até amanhã para receber sugestões dos líderes, diz Cajado

A declaração ocorreu nesta terça-feira, 9, após reunião de líderes partidários da residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

O deputado federal Claudio Cajado (PP-BA) afirmou que não há intenção, neste momento, de incluir alterações no relatório do 1º projeto de regulamentação da reforma tributária, mas que os membros do grupo de trabalho terão até amanhã para receber sugestões dos líderes sobre eventuais mudanças no texto.

Um exemplo é a inclusão das carnes na cesta básica nacional, cuja alíquota é zero. Caso as proteínas animais passem a fazer parte da lista dos itens isentos, o impacto seria de 0,53 ponto porcentual na alíquota geral. No caso dos medicamentos tarjados, o acréscimo seria de 0,21 ponto porcentual.

"Vamos conversar com as bancadas, vamos apresentar o projeto da reforma tributária, porque a definição do presidente Arthur Lira com o colegiado de líderes é de que amanhã a matéria será pautada para poder ser votada, a partir das 10 horas", disse.

O deputado acrescentou: "A partir de agora, nós vamos conversar com as bancadas, vamos apresentar e ouvir também as sugestões. Com essas apresentações nas respectivas bancadas no dia de hoje, noite adentro, com as sugestões que nos forem ofertadas juntamente com as sugestões do colegiado de líderes, nós vamos fechar o relatório e poder, enfim, fazer com que seja aberta a discussão para votação", disse Cajado.