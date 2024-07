Tributária: Ninguém tomou decisão, vamos decidir agora, com bancadas e líderes, diz Benevides

O deputado federal Mauro Benevides Filho (PDT-CE), integrante de um dos grupos de trabalho sobre a regulamentação da reforma tributária, afirmou que não houve decisão sobre alteração no texto do relatório do 1º projeto durante a reunião de líderes na residência oficial da presidência da Câmara, nesta terça-feira, 9.

Segundo Benevides, os deputados fizeram somente simulações de quanto cada possível alteração poderia impactar na alíquota geral de 26,5%. Os cálculos foram discutidos com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Appy, e a área técnica da Fazenda.

"Ninguém decidiu nada", disse Benevides. "Nós vamos decidir agora, com as bancadas, com os líderes."