Juros: taxas recuam com Powell, fala de Haddad e expectativa por IPCA

Os juros futuros fecharam em queda firme e mais acentuada nos vencimentos intermediários, após alternarem movimentos de alta e baixa durante boa parte da sessão. O discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que, embora tenha evitado sinalizar a direção da política monetária, deixou no mercado a sensação de que o próximo movimento é mesmo de queda nos juros. Na reta final, as taxas renovaram mínimas após declarações do ministro da Fazenda, Fernand Haddad, e com parte do mercado antecipando posições à espera do IPCA de junho, amanhã.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 10,570%, de 10,596% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2026 cedia de 11,25% para 11,17%. O DI para janeiro de 2027 tinha taxa de 11,45% (de 11,56%) e a do DI para janeiro de 2029 caía a 11,83%, de 11,91%.

A economista-chefe da CM Capital, Carga Argenta, explica ainda que a ausência de dados econômicos no dia potencializou nos ativos o impacto do discurso de Powell, que prestou testemunho no Senado americano. Powell logo avisou que não daria sinalização sobre o rumo dos juros, mas o mercado tentou inferir a partir da leitura que o presidente do Fed fez da conjuntura econômica.