Inflação ao consumidor na OCDE acelera e sobe 5,9% em maio, na comparação anual

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) registrou alta de 5,9% em maio, na comparação anual. O número representa uma aceleração, após o avanço anual de 5,7% visto em abril, com o mais recente resultado impulsionado pelos preços de energia, de acordo com comunicado da entidade sediada em Paris.

A inflação anual ao consumidor na OCDE tem seguido em 6,0% ou um pouco abaixo disso desde outubro de 2023. O índice cheio subiu em 18 dos 38 países do grupo e recuou em outros 13. Ela segue acima de 5% na Colômbia e na Islândia e supera 70% na Turquia. Apenas nos países do G7, a inflação anual repetiu o resultado de abril, com alta de 2,9% em maio.