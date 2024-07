Bolsas da Europa fecham em queda com Paris preessionada pela cena política

As bolsas europeias fecharam em queda nesta terça-feira, 9, diante das apreensões sobre o quadro político na França. A queda dos mercados europeus contrastou com o desempenho misto em Wall Street, enquanto os investidores absorveram os comentários do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, em testemunho ao Congresso americano.

Em Paris, o índice CAC 40 recuou 1,81%, aos 7.489,38 pontos. Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 cedeu 0,66% e fechou em 8.139,81 pontos. Em Frankfurt, o DAX perdeu 1,31%, aos 18.230,32 pontos.

O escritório da promotoria de Paris informou nesta terça-feira que lançou uma investigação preliminar sobre alegações de financiamento ilegal da candidatura à presidência em 2022 de Marine Le Pen, do partido de extrema-direita Reagrupamento Nacional. Na ocasião, ela foi derrotada por Emmanuel Macron.