Aneel aprova novas flexibilizações para concessionárias do Rio Grande do Sul

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 9, novas flexibilizações temporárias às concessionárias e permissionárias de distribuição de energia no Rio Grande do Sul.

Será permitido o uso extraordinário dos recursos do Programa de Eficiência Energética (PEE) para atender aos critérios de revitalização de redes elétricas e reformas de instalação, bem como para a destinação (sem contrapartida) dos chamados "equipamentos eficientes" aos clientes da classe rural com atividades econômicas ativas.

O prazo das médias está de acordo com a vigência do decreto legislativo nº 236, do Congresso Nacional, que reconheceu o estado de calamidade pública no estado do Rio Grande do Sul até 31 de dezembro de 2024.