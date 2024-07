Tributária: decisão de Lira de criar grupos de trabalho com partidos é acertada, diz Campos

O deputado federal Pedro Campos (PSB-PE) disse que a formação de grupos de trabalho com todos os partidos para analisar as propostas de regulamentação da reforma tributária foi uma "decisão acertada".

Campos acrescentou: "Eu, inclusive, tive também as minhas dúvidas se funcionaria, mas hoje a gente vê que a decisão do presidente Arthur Lira está se mostrando uma decisão acertada".

Campos também falou que uma das decisões políticas tomadas pelo GT foi a de que, no projeto, "será tratado dos temas que estavam já tratados no PL 108". Entre os assuntos, estão o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (TBI), o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) e a contribuição para a iluminação pública.

"O PL 108 trata do Comitê Gestor, trata da distribuição dos recursos do IBS e da CBS, mas tratava também de TBI, de ITCMD, da contribuição para a iluminação pública, e esses temas que já estavam no texto do governo são os temas que nós ouvimos a sociedade e que vão ser aprimorados. O detalhe do que foi aprimorado, o relator vai poder apresentar para vocês", disse.