Risco local dispara e abre 'boca de jacaré' entre juro longo do Brasil e dos EUA

As taxas longas do mercado de renda fixa brasileiro encerraram o primeiro semestre ainda mais descoladas do comportamento de suas pares norte-americanas. Enquanto em junho o rendimento da T-Note de 10 anos cumpriu trajetória descendente, fechando o mês na casa dos 4,30%, as taxas longas no Brasil, ao contrário, subiram, para além dos 12%. O descompasso ocorre tanto em função da percepção de melhora do cenário inflacionário nos EUA, que afeta o fluxo de capitais para os mercados emergentes como um todo, como também da piora da percepção de risco doméstica, sobretudo com a situação fiscal e ruídos políticos.

O diferencial vem abrindo desde o começo do ano, mas se acentuou em junho, justamente quando começou a ficar mais clara a possibilidade de início do ciclo de corte de juros nos Estados Unidos em setembro, a partir de dados de inflação mais favoráveis, o que fortaleceu o dólar e enfraqueceu moedas de economias emergentes. O rendimento da T-Note de 10 anos fechou maio em 4,49% e no dia 28 de junho estava em 4,39%, chegando a rodar perto de 4,20% a meados do mês passado.

Ao mesmo tempo, no Brasil, a percepção fiscal foi piorando com sinais de exaustão da busca de fontes de aumento da receitas, do qual depende a sustentação do arcabouço, e de resistência do mundo político em revisar gastos. A desancoragem das expectativas de inflação ganhou força e a taxa de câmbio disparou, em situação permeada ainda pelas críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao trabalho do Banco Central.