Pedro Campos: Texto está pronto para ser submetido ao plenário, mas decisão é de Lira

O deputado federal Pedro Campos (PSB-PE) afirmou que está pronto para ser submetido ao plenário da Câmara o relatório do Grupo de Trabalho do Comitê Gestor e Distribuição da Receita do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

A declaração ocorreu nesta segunda-feira, 8, durante sessão de apresentação do parecer do 2º projeto de regulamentação da reforma tributária. Na ocasião, Campos salientou que a decisão depende do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

"O que o Grupo de Trabalho entende é que nós fizemos um amplo processo de escuta, de debate interno, de debate com os partidos, e que esse texto está pronto para ser submetido ao plenário da Câmara dos Deputados, obviamente, com o processo que pode existir de emendas e destaques", disse.