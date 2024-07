Países introduziram mais medidas de facilitação ao comércio do que de restrição, avalia OMC

Os membros da Organização Mundial do Comércio (OMC) têm introduzido mais medidas de facilitação às trocas comerciais do que ações restritivas, informa a entidade em relatório de monitoramento, divulgado nesta segunda-feira, 8. O movimento representa um "sinal importante" de comprometimento da comunidade internacional, apesar das tensões geopolíticas, segundo a OMC.

No período analisado, entre outubro de 2023 e maio deste ano, foram anunciadas 169 medidas facilitadoras ao comércio, contra 99 restritivas, de acordo com a organização. "Sinto-me encorajada ao ver os esforços dos membros para utilizar a OMC e outros espaços para encontrar soluções para as suas diferenças", afirmou a diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala.

Em termos financeiros, as medidas facilitadoras ao comércio cresceram de US$ 977,2 bilhões para US$ 1,219 trilhão, de acordo com o relatório.