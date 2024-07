Ministério do Comércio da China rebate críticas e defende evitar tarifas por meio do diálogo

O Ministério do Comércio da China rebateu nesta segunda-feira, 8, críticas sobre a maneira como tem lidado com a imposição de tarifas sobre veículos elétricos do país e defendeu novamente que a União Europeia (UE) resolva as tensões econômicas e comerciais por meio de diálogo e consulta.

Em coletiva de imprensa, um porta-voz do ministério desmentiu comentários do embaixador da UE para China, Tuo Yaohui, que afirmou no domingo que a União Europeia tentou contatar o país por diversos meses sobre a imposição de tarifas. "Os comentários são seriamente inconsistentes com os fatos", disse o Ministério do Comércio chinês.

O porta-voz relembrou a linha do tempo de manifestações públicas e em encontros bilaterais da China sobre o caso desde o lançamento das investigações da União Europeia sobre veículos chineses, em outubro de 2023.