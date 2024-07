FGV projeta IPC-S em torno de 0,20% em julho, diz André Braz

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) deve desacelerar a 0,20% em julho, após 0,22% em junho, projeta o economista da Fundação Getulio Vargas (FGV) e coordenador do índice André Braz.

Na primeira quadrissemana de julho, o grupo Alimentação desacelerou a 0,23%, ante 0,50% no encerramento de junho. Na primeira quadrissemana do mês anterior, o grupo apontava alta de 1,05%. "A Alimentação entrou em fase de descompressão, por alguns alimentos in natura, o que puxa o IPC-S para baixo", afirma.

Apesar de alguns itens pressionarem o índice, como batata inglesa e leite tipo longa vida, Braz salienta que ambos já registram altas menos intensas em relação ao final de junho.