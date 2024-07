Criptmoedas: bitcoin enfrenta mais volatilidade e cai, incapaz de superar níveis de resistência

O bitcoin replicou a recente volatilidade que tem enfrentado na sessão de hoje. No final da tarde, a principal criptomoeda do mundo voltava a exibir sinal negativo, incapaz de superar níveis de resistência, embora as bolsas de Nova York estejam próximas de recordes históricos.

Pouco depois das 16h (de Brasília), o bitcoin caía 1,46%, a US$ 56.350,12, enquanto o ether subia 0,12%, a US$ 2.991,25, de acordo com cotações da Binance.

Desde o anuncio de que a corretora falida Mt. Gox começaria a devolver criptoativos a clientes, o sentimento no mercado é marcado pelo temor de uma iminente pressão vendedora. O Julius Baer especula que a notícia pode ter servido de senha para que investidores embolsassem lucros após a escalada nos preços anteriormente.