Com Petrobras, Ibovespa inicia semana em alta de 0,22%, aos 126,5 mil pontos

A acentuação de ganhos em Petrobras (ON +2,33%, PN +2,45%) após o anúncio de que a estatal cobrará preços mais altos na gasolina e no GLP a partir de amanhã assegurou fechamento levemente positivo para o Ibovespa na sessão. Hoje, o índice da B3 oscilou até os 125.613,54, na mínima, tendo iniciado o dia aos 126.280,29 pontos. E fechou bem perto da máxima do dia (+0,23%, aos 126.551,30 pontos), ampliando a série positiva pela sexta sessão e igualando, em extensão, sequência vista em fevereiro. No ajuste final, o índice mostrava 126.548,34, em alta de 0,22% no fechamento. O giro ficou em R$ 19,2 bilhões nesta segunda-feira.

No começo da tarde, a Petrobras anunciou o primeiro aumento da gasolina no ano, também o primeiro da gestão da presidente Magda Chambriard. O reajuste gira em torno dos 7,8%, ou mais R$ 0,20 por litro, reporta do Rio a jornalista Denise Luna, do Broadcast. O preço para as distribuidoras passa a ser, em média, de R$ 3,01 a partir de amanhã, informou a estatal. A empresa também reajustou o preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), que permanecia sem aumento desde março de 2022. O preço de venda para as distribuidoras passará a ser, em média, de R$ 34,70 por botijão de 13kg, uma alta de R$ 3,10.

O avanço registrado pelas ações da estatal nesta segunda-feira se contrapôs ao dia negativo para os grandes bancos e para Vale (ON -0,79%). No setor financeiro, BB ON cedeu 1,65% e Santander Unit, 2,10%, na mínima do dia no fechamento. Por sua vez, Bradesco teve ajuste discreto e destoou do sinal no fim da sessão, com a ON em alta de 0,18% e a PN, sem variação, em dia de leve perda para Itaú (PN -0,18%). Na ponta ganhadora do Ibovespa, Weg (+5,40%), Azul (+4,99%) e CCR (+2,55%). No lado oposto, Magazine Luiza (-5,84%), CVC (-2,91%) e Eneva (-2,89%).