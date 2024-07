Bolsas de NY: Dow Jones cai, mas S&P 500 e Nasdaq fecham em níveis recordes

As bolsas de Nova York fecharam sem sinal único hoje, com foco no noticiário corporativo em uma sessão sem muitas novidades para os planos do Federal Reserve (Fed). Investidores operaram em compasso de espera por declarações do presidente da autoridade monetária, Jerome Powell, e a divulgação de dados de inflação, nos próximos dias.

O índice Dow Jones caiu 0,08%, a 39.344,79 pontos; o S&P 500 subiu 0,10%, a 5.572,85 pontos; e o Nasdaq ganhou 0,28%, a 18.403,74 pontos. Apesar do ímpeto limitado, S&P 500 e Nasdaq voltaram a renovar recordes de fechamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A ação da Paramount Global caiu 5,33%, após anúncio de acordo que prevê a fusão com a Skydance Media. Pelo negócio, os acionistas classe B receberiam US$ 15 por ação em dinheiro por até 48% de suas ações. Os detentores de ações com direito a voto da classe A receberiam US$ 23 por ação, ou 1,53 ações da classe B.