Bolsas da Europa sobem após abertura negativa, com foco no quadro político francês

São Paulo, 08/07/2024 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta segunda-feira, revertendo perdas do começo do pregão, embora o Parlamento da França enfrente a possibilidade de paralisação após a surpreendente vitória da esquerda nas eleições parlamentares do fim de semana.

Ontem (07), a aliança esquerdista da França conquistou o maior número de assentos no segundo turno das eleições legislativas e freou a ascensão da ultradireita, com o apoio do centro. A esquerda, porém, não garantiu maioria absoluta no Parlamento, levando analistas a prever que as negociações para a formação de um novo governo francês serão difíceis.

O impasse político na França veio após as eleições gerais do Reino Unido da semana passada, em que a oposição trabalhista teve uma vitória histórica, pondo fim a 14 anos de governos conservadores.

A agenda de hoje está esvaziada, mas o foco nos próximos dias será os EUA, com depoimento do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, novos dados da inflação ao consumidor (CPI) americano e o início da temporada de balanços corporativos da maior economia do mundo.