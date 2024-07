BoE/Haskel: prefiro que juros sigam inalterados até haver mais certeza quanto à desinflação

Dirigente do Banco da Inglaterra (BoE), Jonathan Haskel defendeu que a autoridade monetária deveria manter os juros inalterados até que haja maior certeza de que a as pressões inflacionárias arrefeceram de maneira sustentada no Reino Unido.

Em discurso durante evento na Kings College London, Haskel previu que a inflação no país seguirá acima da meta de 2% por algum tempo, diante do impacto do crescimento salarial e do mercado de trabalho ainda aquecido.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para o dirigente, a volta do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) a 2% em maio foi um fenômeno temporário. Ele lembra que as projeções do BoE indicam que a inflação voltará a subir e alcançará o pico de 2,6% na virada de 2024 para 2025, antes de retornar a 2% em 2026.