Principais bolsas da Europa sobem, após eleição britânica e à espera do payroll dos EUA

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 05/07/2024 - As principais bolsas europeias operam em alta na manhã desta sexta-feira, após a vitória do Partido Trabalhista nas eleições gerais do Reino Unido e em meio ao bom desempenho de ações de tecnologia, enquanto investidores aguardam novos dados do mercado de trabalho dos EUA.

Em Londres, o índice acionário FTSE 100 subia 0,23% às 7h (de Brasília), após os trabalhistas conquistarem uma vitória histórica no Parlamento britânico, dando fim a 14 anos de governos conservadores. Ações do setor imobiliário se destacavam no mercado inglês, com ganhos de 2,5% a mais 4%, uma vez que o manifesto trabalhista prometeu acelerar a construção de moradias.