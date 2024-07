Lula: Não é minha preocupação canalizar todo dinheiro público para o superávit primário

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira, 5, que não está preocupado em direcionar recursos públicos para a geração de superávit primário, um compromisso do arcabouço fiscal.

"Lamentavelmente, sei que tem muita gente que gostaria que todo dinheiro público fosse canalizado para o superávit primário, sei que tem muita gente que gostaria que os banqueiros não tivessem nenhum problema de dinheiro, mas não é essa a minha preocupação", declarou Lula em discurso durante a visita às obras, que estão em estágio final, do primeiro Centro Educacional Unificado (CEU) de Diadema.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O presidente frisou mais uma vez que, embora tenha que governar para todo mundo, foi eleito para cuidar "do povo mais necessitado". Em sua fala, ele disse que encontrou quase 6 mil obras paradas no País, além de 87 mil casas paralisadas do programa Minha Casa Minha Vida. "Estou entregando casa que poderia ter sido entregue em 2014", afirmou o presidente, lembrando que os projetos e contratos precisaram ser refeitos para que as residências fossem entregues.