Fed/Williams: ainda há caminho por inflação na meta em base sustentável; seguimos comprometidos

Williams também destacou a importância de expectativas de inflação bem ancoradas, um dos pilares da atuação moderna dos bancos centrais. Segundo ele, é agora evidente que nos anos 1960 e 1970 as expectativas de inflação no curto e no longo prazos estiveram desancoradas, subindo junto com a inflação. "Isso tornou ainda mais difícil para os formuladores da política manter preços estáveis, em meio aos choques daquele período."

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de Nova York, John Williams, afirmou que houve progresso "significativo" na tarefa da instituição de colocar a inflação na meta de 2% nos Estados Unidos, embora tenha acrescentado que "ainda há um caminho pela frente" até concretizar esse objetivo. Durante discurso em evento do Banco Central da Índia, em Mumbai, ele destacou as incertezas sempre presentes para o trabalho da política monetária, a considerou que o momento atual não destoa, com várias incertezas, o que reforça a necessidade de avaliar todos os dados disponíveis para a tomada de decisões.

Os dirigentes de bancos centrais ajudam a ancorar as expectativas ao assumir a responsabilidade de entregar a estabilidade de preços, "comprometendo-se publicamente com uma meta de inflação" e adotando as medidas necessárias para garantir a estabilidade dos preços. Mas Williams notou que é preciso reconhecer "o alto grau de incerteza na economia". Na sua avaliação, "quando a incerteza é extrema, as políticas focadas em manter a inflação a inflação perto da meta não dependem muito de variáveis difíceis de mensurar, como as taxas naturais de desemprego e dos juros", com foco em estabilizar a inflação e o desemprego.

Na avaliação dele, as expectativas de longo prazo devem seguir consistentes com a meta de inflação, e os desvios nas expectativas de curto e médio prazo devem ser temporários e seguir consistentes com a meta. Nos últimos anos, houve alta "considerável" nas expectativas, sobretudo no curto prazo. "Mas, apesar a severidade dos choques, as expectativas de inflação no longo prazo seguiram notavelmente estáveis e próximas da meta de 2%", destacou. As expectativas no médio prazo retornaram aos níveis pré-pandemia em 2022 e as de curto, em 2023, recordou o dirigente.

Williams ainda defendeu a importância de que a política monetária possa reagir a choques e incertezas. "Os dirigentes baseiam suas decisões na totalidade dos dados", afirmou, lembrando que quando o quadro muda é crucial discutir as razoes para isso e explicar como o BC antecipa que a economia prosseguirá, em sua comunicação. O dirigente notou que a incerteza é constante na economia, e acrescentou que isso deve continuar nos próximos anos. Nesse contexto, accountability, transparência e expectativas de inflação bem ancoradas são cruciais para o trabalho do banco central, disse o presidente do Fed de Nova York.