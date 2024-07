FAO: Índice de Preço dos Alimentos fica estável em junho, com alta de açúcar e recuo de cereais

O Índice de Preços de Alimentos da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) ficou estável em junho, em comparação com o nível revisado do mês anterior. A média ficou em 120,6 pontos no sexto mês do ano. De um lado, os preços de óleo vegetal, açúcar e lácteos avançaram, enquanto os subíndices de cereais e carnes tiveram recuos, segundo a FAO. Apesar da consolidação depois de três meses de alta, o índice permaneceu 2,1% abaixo do valor correspondente de 2023 e foi 24,8% menor que o pico de 160,3 pontos alcançado em março de 2022.

O subíndice de preços dos Cereais registrou média de 115,2 pontos em junho, recuo de 3,5 pontos (3%) ante maio e de 11,4 pontos (9%) ante junho de 2023. O trigo teve baixa com as colheitas em andamento no Hemisfério Norte, a perspectiva de melhora na produção de exportadores como Casaquistão e Ucrânia e a implementação de uma proibição de importação pela Turquia. Os preços do milho caíram com o progresso nas colheitas na Argentina e no Brasil, assim como a expectativa de maior produção. Além disso, a área plantada de milho maior que o esperado nos EUA contribuiu para o declínio. Os preços de cevada e sorgo também caíram e o Índice de Preços do Arroz da FAO teve ligeira baixa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O levantamento mostrou que o subíndice de preços dos Óleos Vegetais teve média de 131,8 pontos em junho, alta de 4 pontos (3,1%) ante maio, e marcando o nível mais alto desde março de 2023. Após cair por dois meses, o preço do óleo de palma se recuperou em junho, com uma demanda global reativa devido ao aumento da competitividade. Os preços dos óleos de soja e de girassol subiram com a demanda firme do setor de biocombustíveis nas Américas e pela redução da oferta na região do Mar Negro, respectivamente. Os preços do óleo de colza permaneceram praticamente estáveis, mas significativamente acima do ano anterior, com a perspectiva de oferta restrita em 2024/25, segundo a FAO.