Sindicato do IBGE convoca mobilização em núcleos estaduais por greve a partir de 12 de julho

Além de Goiás, servidores já atuam em modo operação-padrão no Paraná, Santa Catarina, Maranhão, Roraima e Rio de Janeiro, informou o sindicato. Trabalhadores do Espírito Santo estão programados para aderir ao movimento no próximo dia 8 de julho.

O sindicato nacional dos servidores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o ASSIBGE-SN, convocou nesta quinta-feira, 4, os trabalhadores a intensificarem a mobilização nas unidades regionais visando a construção de uma greve no órgão a partir do próximo dia 12.

O sindicato já tinha aprovado, em assembleia nacional, um indicativo de greve a partir de 1º de julho, que acabou postergado para o dia 12 de julho, com intenção de dar mais tempo às negociações com o governo acerca das demandas da categoria, que incluem reajuste salarial tanto dos efetivos quanto dos trabalhadores temporários. Diante da decepção dos representantes dos servidores com a nova proposta do governo federal, a orientação agora é de que as regionais aprovem em assembleias estaduais uma greve no instituto a partir de 12 de julho.

Integrantes do sindicato se reuniram com representantes do Ministério de Gestão e Inovação (MGI) no último dia 28 de junho.

"A ASSIBGE-SN, Sindicato que representa os trabalhadores do IBGE, já oficiou o MGI sobre erros contidos na nova proposta, o que impede uma avaliação e posicionamento dos trabalhadores. Segundo os sindicalistas, a nova proposta ainda está distante da demanda dos trabalhadores e, além dos erros evidentes, contém elementos que poderão tornar alguns cargos menos atrativos no Concurso Nacional Unificado (CNU), como é o caso dos Técnicos de Nível Intermediário, que na nova proposta terão salários de ingresso menores do que os anunciados no edital do CNU", argumentou o sindicato.