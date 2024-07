Servidores de agências reguladoras protestam em Fortaleza

Manifestação ocorre nesta quinta-feira, 4, no Aeroporto de Fortaleza. Servidores pleiteiam reajuste salarial e reestruturação de carreira

Os servidores de agências reguladoras federais realizam um protesto a favor de um reajuste salarial para a categoria. O ato está marcado para esta quinta-feira, 4, das 13h30 às 15h, no Aeroporto de Fortaleza.

De acordo com o Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais da Regulação (Sinagências), que está em processo de negociação salarial com o Governo Federal, a manifestação em Fortaleza faz parte das ações do “Dia Nacional da Paralisação” da regulação federal, que visa pressionar o governo pelo reajuste e reestruturação das carreiras das 11 agências reguladoras.

Na Capital, pelo menos oito agências estão confirmadas no protesto: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), Agência Nacional do Cinema (Ancine), Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Agência Nacional de Mineração (ANM) e Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).