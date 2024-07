Juros: taxas têm queda firme após governo sinalizar R$ 25,9 bi em corte de despesas

Os juros futuros fecharam a quinta-feira em queda firme, apoiada na melhora na percepção de risco fiscal e no recuo do dólar abaixo dos R$ 5,50. O anúncio de que o governo identificou quase R$ 26 bilhões em despesas obrigatórias que podem ser cortadas do Orçamento de 2025 derrubou principalmente as taxas do miolo da curva, com impacto nas apostas de alta da Selic em julho e nos próximos meses.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 10,610%, na mínima, de 10,695% ontem no ajuste. A do DI para janeiro de 2026 caía de 11,53% para 11,27% e a do DI para janeiro de 2027, de 11,84% para 11,59%. O DI para janeiro de 2029 tinha taxa de 11,99%, de 12,20%. O dólar à vista caiu 1,47%, aos R$ 5,4864.

Sem a referência de Nova York, a liquidez foi mais baixa nesta sessão em que o foco esteve totalmente voltado à área fiscal. Ontem, ao longo do dia, o mercado já tentava antecipar o que viria de anúncio do governo, que saiu após o fechamento dos negócios.