Instituições com mais de 5 milhões de clientes serão incorporadas ao Open Finance

A chefe de subunidade do departamento de regulação do sistema financeiro do Banco Central, Janaína Attie, disse nesta quinta-feira, 4, que instituições ou conglomerados com mais de cinco milhões de clientes serão incorporadas ao Open Finance. Isso amplia a base de clientes do Sistema Financeiro Nacional (SFN) que podem compartilhar dados no sistema, de 75% para 95%.

"A regra atual previa a participação das instituições dos conglomerados S1 e S2, e a gente estava criando essa regra de participação para contemplar, também, as instituições com mais de cinco milhões de clientes", afirmou, durante uma entrevista coletiva na sede do BC, em Brasília.

A nova norma do BC também estabelece que instituições pequenas, com menos de 500 mil clientes, passam a ter participação facultativa na área de iniciação de pagamentos do Open Finance.