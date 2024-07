Bolsas da Europa mantêm tom positivo, com eleição britânica e ata do BCE no radar

São Paulo, 04/07/2024 - As bolsas europeias operam em alta nesta quinta-feira, ampliando ganhos de ontem, enquanto investidores acompanham as eleições gerais do Reino Unido e aguardam ata de política monetária do Banco Central Europeu (BCE). O volume de negócios, porém, tende a ser menor em meio ao feriado do Dia da Independência nos EUA.

Os britânicos provavelmente darão uma vitória histórica ao Partido Trabalhista, da oposição, nas eleições legislativas de hoje no Reino Unido, segundo pesquisa do instituto YouGov. Se confirmado, o resultado levará o líder da legenda, Keir Starmer, a substituir o atual primeiro-ministro britânico, o conservador Rishi Sunak, no cargo.

Nas próximas horas, a atenção vai se voltar para a ata da última reunião de política monetária do BCE. No começo do mês passado, a instituição cortou juros pela primeira vez desde 2019. Desde então, porém, dirigentes do BCE vêm sinalizando que não pretendem reduzir as taxas de novo no próximo dia 18, quando voltam a se reunir, uma vez que há dúvidas sobre a trajetória de certos componentes da inflação, em especial os preços de serviços, que seguem elevados.

Nos EUA, por outro lado, cresceram ontem as chances de o Federal Reserve (Fed) começar a cortar juros em setembro, após dados mais fracos do que o esperado do mercado de trabalho americano.