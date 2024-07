Senado rejeita destaque do PL do Hidrogênio Verde que tratava da produção em ZPEs

O Senado rejeitou, em votação simbólica, um destaque apresentado pelo senador Cid Gomes (PSB-CE) ao projeto do marco legal do hidrogênio verde. O trecho destacado por Cid pretendia pôr no texto um dispositivo que tratava da produção de hidrogênio nas Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs).

O dispositivo, que havia sido incluído pelo relator, senador Otto Alencar (PSD-BA), mas posteriormente retirado, representava um benefício extra concedido a empresas instaladas nessas ZPEs. Essas empresas já contam com benefícios tributários como isenção de IPI, PIS e Cofins na compra de equipamentos, matéria-prima e insumos importados. O item previa que a empresa poderia ter o mesmo benefício na compra de energia para produção de hidrogênio, mesmo que a geração seja a quilômetros de distância.

Na sessão, o PSB retirou um dos destaques que havia apresentado, que tratava de benefícios fiscais aos produtores de hidrogênio a partir de fontes eólicas e solares.