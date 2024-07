'Ruídos' sobre sucessão no BC e quadro fiscal afetam juros, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse nesta terça-feira, 2, que a interrupção dos cortes de juros se deve mais a "ruídos" do que a fundamentos econômicos. Entre esses ruídos que afetam a economia, ele citou as incertezas sobre a autonomia do BC com a sucessão no comando da autoridade monetária (o mandato de Campos termina em dezembro) e o risco fiscal.

O chefe do BC brasileiro, que participou de um painel em fórum realizado pelo Banco Central Europeu (BCE), em Portugal - que contou com a presença dos presidentes da autoridade monetária da Zona do Euro, Christine Lagarde, e do Federal Reserve (o banco central dos EUA), Jerome Powell -, voltou a afirmar que faz um trabalho técnico.

Ele lembrou ainda que a autoridade monetária, sob o seu comando, fez o maior aumento de juros em um ano eleitoral da história do mundo emergente. O Banco Central aumentou a Selic de 2%, no início de 2021, para 13,75% em agosto de 2022, ano em que Lula foi eleito. Nesse intervalo, a inflação acumulada em 12 meses saiu de 4,56%, em janeiro de 2021, para um pico de 12,13% em abril de 2022.