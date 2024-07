Pacheco sinalizou que texto sobre dívida dos Estados está em estágio final, diz Caiado

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), afirmou que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sinalizou que o relatório com a proposta de renegociação das dívidas dos Estados está em estágio final. De acordo com o chefe estadual, o relator do projeto no Senado será o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), conforme antecipou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Na terça-feira, 2, governadores se reuniram com Pacheco e deixaram o encontro sem um consenso em torno do texto que Pacheco apresentará para renegociar as dívidas dos Estados com a União. Mesmo sem concordância dos chefes de Estados, a expectativa é que o presidente do Senado deve protocolar o texto ainda hoje.

"O presidente do Senado Federal já sinalizou que, nos próximos dias, vai encaminhar o projeto. E que deverá ter a relatoria por parte do senador Davi Alcolumbre", afirmou Caiado a jornalistas nesta manhã.