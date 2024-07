Pacheco está ajudando nas pendências de projeto sobe dívidas dos Estados, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, citou nesta quarta-feira, 3, a expectativa de que o projeto para renegociação das dívidas dos Estados possa ser aprovado antes do recesso parlamentar. O ministro não especificou se espera o aval à proposta tanto na Câmara como no Senado, mas lembrou que as negociações estão sendo feitas junto do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que é quem deve apresentar o texto na Casa.

Haddad falou sobre o assunto em reunião do Conselho da Federação, que acontece no Palácio do Planalto junto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e governadores.

O chefe da equipe econômica argumentou, contudo, que detalhes sobre o projeto ainda precisam ser equacionados, e que por isso não faria nenhum anúncio no encontro. Em sua fala, Haddad destacou que as conversas sobre a renegociação das dívidas foram baseadas numa resolução com quatro premissas.