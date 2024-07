Lira: Provavelmente, quarta ou quinta que vem faremos votação de regulamentação da Tributária

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que o primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária deve ir para votação no plenário na semana que vem. A declaração ocorreu em entrevista a jornalistas no fim da tarde desta quarta-feira, 3. De acordo com Lira, o grupo de trabalho sobre a regulamentação da lei geral da reforma apresentará o relatório na manhã desta quinta-feira, 4.

"Amanhã, o grupo, que se divide hoje num relator-geral e seis relatores setoriais, fará uma coletiva, apresentará para a imprensa (o relatório) e, simultaneamente, o projeto será publicado", declarou.

Lira acrescentou: "O projeto será disponibilizado para todos e publicado para que dê tempo de possíveis correções, análises de todos os setores".