Lira diz que segundo projeto de regulamentação da tributária será adiado para agosto

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta quarta-feira, 3, que o segundo projeto de lei complementar da regulamentação da reforma tributária será adiado para o segundo semestre. Essa proposta trata das regras do Comitê Gestor e da distribuição da receita do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) para Estados e municípios.

Lira ficou quase 8 horas reunido hoje com os integrantes do grupo que trabalho que analisa o primeiro projeto, que terá o relatório divulgado nesta quinta-feira, 4, e deve ser votado na semana que vem ou na subsequente, antes do recesso parlamentar. Esse primeiro texto trata da espinha dorsal da reforma, com a instituição do IBS, da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e do Imposto Seletivo, além de temas como cesta básica e cashback.

"O outro projeto (do Comitê Gestor), os membros já estão dizendo que está pronto. A partir de amanhã, vamos conversar. Mas eu acho que, para não haver mistura entre os temas, esse segundo projeto só deve ficar mesmo para o segundo semestre, logo no retorno (do recesso parlamentar) em agosto", disse Lira, a jornalistas, ao chegar à Câmara.