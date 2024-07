Juros: taxas caem acompanhando dólar e com defesa do ajuste fiscal pelo governo

Depois de um forte avanço nos pregões anteriores, as taxas dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) registraram queda hoje, num movimento de realização e ajuste de posições que acompanhou a desvalorização do dólar, motivada em parte por rumor de potencial intervenção do Banco Central no câmbio, e os juros dos Treasuries, após dados fracos sobre a economia dos Estados Unidos. Declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também colaboraram para o movimento.

Jefferson Lima, gestor da mesa de reais e juros da CM Capital, ressalta que hoje houve fatores externos e domésticos colaborando para a queda dos juros futuros.

No exterior, dados mostraram um aumento maior que o esperado nos pedidos semanais de seguro-desemprego nos Estados Unidos e uma piora maior que a prevista na atividade do setor de serviços do país em junho. Além disso, as encomendas à indústria norte-americana contrariaram as expectativas e caíram em maio.