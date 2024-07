Indústria acumula perda de 1,70% em dois meses de quedas consecutivas, afirma IBGE

A queda de 0,90% na produção industrial em maio ante abril, na série com ajuste sazonal, foi o segundo resultado negativo consecutivo do setor, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A piora recente, vista em maio, foi influenciada pelo desastre decorrente das enchentes no Rio Grande do Sul.

"A indústria mostra uma menor intensidade e maior espalhamento de quedas entre atividades (em maio). Por outro lado, maio tem impacto marcadamente negativo por influência das chuvas no Rio Grande do Sul", frisou Macedo.

Segundo Macedo, as chuvas no Rio Grande do Sul geraram impactos não apenas na cadeia produtiva local, mas com encadeamento também em plantas industriais de outras Unidades da Federação.