IBGE: recuo na indústria em maio ante maio/23 foi puxado por derivados do petróleo e veículos

O recuo de 1,0% na indústria brasileira em maio de 2024 ante maio de 2023 foi puxado, principalmente, pela redução na produção de derivados do petróleo e veículos automotores, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No período, 14 das 25 atividades industriais registraram perdas. Os destaques negativos foram coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-3,0%), veículos automotores, reboques e carrocerias (-6,0%), máquinas e equipamentos (-8,9%), metalurgia (-5,6%) e produtos químicos (-3,6%). Houve contribuições negativas relevantes também de produtos do fumo (-22,9%), produtos diversos (-11,5%) e artefatos de couro, artigos para viagem e calçados (-6,9%).

"Vale citar que maio de 2024 (21 dias) teve 1 dia útil a menos do que igual mês do ano anterior (22)", apontou o IBGE.