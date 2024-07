'Estado tem que ser indutor, tem que discutir e planejar', diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o papel do Estado é ser indutor de desenvolvimento, mas que também precisa cuidar das pessoas. As declarações, dadas no lançamento do Plano Safra empresarial 2024/25, vêm na esteira de um momento em que ele é criticado pela dificuldade em promover uma agenda de corte de gastos.

"O Estado tem que ser indutor, tem que discutir e planejar, de preferência coletivamente, o que se quer do País", declarou. Ele reiterou que sonha com um país desenvolvido e que não fez opção pela pobreza.

Lula disse que sente alergia grande por tratar a todos com muito respeito, independentemente da classe social. "Encontramos o País destruído e estamos reconstruindo", afirmou.