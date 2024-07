Criptomoedas: Bitcoin recua mais de 3% e fica abaixo dos US$ 60 mil, com Ethereum também caindo

O Bitcoin e o Ethereum sofreram fortes recuos nesta quarta-feira, 3, em um cenário de ausência de novos catalisadores para impulsionar as altas como as que os criptoativos tiveram no primeiro semestre. Como resultado, o Bitcoin perdeu o nível dos US$ 60 mil durante esta sessão, um patamar que acende alerta de analistas, que sugerem um novo teste para os preços da principal criptomoeda.

Às 16h25 (de Brasília), o bitcoin recuava 3,51%, a US$ 59.907,35, enquanto o ethereum caia 4,00%, a US$ 3.286,79, segundo a Binance.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A cautela contínua do mercado pode trazer o preço de volta à área de US$ 60 mil no curto prazo, forçando um novo teste do nível de retração de 61,8% das mínimas de janeiro para as máximas de março", avalia Alex Kuptsikevich, analista de mercado da FxPro.