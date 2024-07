Comércio global cresce 1% no 1º trimestre, diz OMC

O volume do comércio mundial de mercadorias aumentou 1% no primeiro trimestre de 2024 em relação ao mesmo período de 2023, de acordo com a Organização Mundial do Comércio (OMC). Em contrapartida, o valor em dólares caiu 2% em termos anuais no mesmo período. Em relatório, a instituição informa que a maioria das regiões contribuiu positivamente para a recuperação do volume do comércio. A exceção foi a Europa, onde as exportações e importações continuaram diminuindo.

Em relatório, os economistas da OMC previram que o volume do comércio mundial de mercadorias cresceria 2,6%, em 2024, e 3,3% em 2025. Se o atual ritmo de expansão continuar até o fim do ano, o volume esperado para todo o ano de 2024 será 2,7% superior ao de 2023.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.