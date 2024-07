Com melhora de humor, Ibovespa sobe 0,70%, aos 125,6 mil pontos

O "compromisso" do governo com a "responsabilidade fiscal", afirmado na hora do almoço pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, contribuiu para que os ativos domésticos mantivessem ao longo da tarde a descompressão vista desde o começo desta quarta-feira. O ajuste no tom presidencial veio após dias de ataques reiterados à autonomia do Banco Central e ao nível da Selic, a taxa básica de juros - vale lembrar, mantida em 10,50% ao ano na reunião do Copom em junho com apoio, inclusive, dos quatro diretores indicados pelo governo para a autarquia.

Em dia iniciado com reunião do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com Lula no Palácio da Alvorada, a suavização da retórica presidencial - que havia lançado o dólar a R$ 5,70 na máxima de ontem - permitiu que a moeda americana acompanhasse hoje o sinal do exterior - em retração também frente a referências como euro, iene e libra, da cesta que compõe o índice DXY - e encerrasse em baixa de 1,70%, a R$ 5,5684. Na mínima, foi negociado a R$ 5,5410, em queda então na casa de 2%.

A curva de juros doméstica também cedeu, devolvendo parte dos prêmios que vinham se acumulando em paralelo à pressão no câmbio. E o Ibovespa, que vinha sustentando recuperação - ainda que tímida - a contrapelo do que se via no câmbio e nos contratos de DI, estendeu a retomada em 0,70% nesta quarta-feira, encerrando aos 125.661,89 pontos, no maior nível desde 21 de maio, então aos 127,4 mil pontos. Ainda assim, não conseguiu sustentar os 126 mil pontos, de boa parte da sessão.