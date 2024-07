Bolsas da Europa se recuperam, com ganhos de tecnologia e mineradoras, à espera de eleições

São Paulo, 03/07/2024 - As bolsas europeias operam em alta nesta quarta-feira, revertendo perdas de ontem em meio ao bom desempenho de ações de tecnologia e de mineração, enquanto investidores aguardam eleições parlamentares no Reino Unido e na França.

O calendário de eleições legislativas da Europa está no radar. Os britânicos irão às urnas nesta quinta-feira (04) e os franceses votam, em segundo turno, no domingo (07). Pesquisas de opinião sugerem que os trabalhistas do Reino Unido, da oposição, sairão vitoriosos do pleito, enquanto partidos de esquerda e de centro da França se mobilizam para evitar que a extrema direita conquiste maioria absoluta na disputa eleitoral.

Investidores também digerem a última rodada de dados econômicos. O PMI de serviços da zona do euro caiu para 52,8 em junho, mas ficou acima da leitura inicial, enquanto o índice de preços ao produtor (PPI) do bloco registrou queda anual de 4,2% em maio.

Às 6h58 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,59%, a de Paris avançava 1,38% e a de Frankfurt ganhava 0,93%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham respectivas altas de 1,22%, 0,93% e 0,25%.