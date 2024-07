Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após recordes em NY e PMI chinês fraco

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 03/07/2024 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, com a maioria delas impulsionadas por novas máximas históricas em Wall Street e as chinesas pressionadas por dados fracos de atividade de serviços.

O índice japonês Nikkei subiu 1,26% em Tóquio, a 40.580,76 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 1,18% em Hong Kong, a 17.978,57 pontos, o Taiex registrou ganho de 1,28% em Taiwan, a 23.172,43 pontos, e o sul-coreano Kospi garantiu alta de 0,47% em Seul, a 2.794,01 pontos.