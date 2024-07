Ruídos não são saudáveis em ano que ocorrerá troca na liderança do BC, diz codiretor da Fitch

O codiretor de rating para Américas da Fitch Ratings, Todd Martinez, comentou que "ainda vê pragmatismo na gestão econômica" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele ressaltou que a reforma tributária foi um marco importante para a melhora do nível de atividade do País.

Por outro lado, ele destacou que o governo "mostra desconforto com a gestão da política monetária, mas não interfere nela."

Contudo, Todd Martinez apontou que tal postura do presidente Lula, de criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, "gera ruídos, que não são saudáveis em ano que ocorrerá a troca de liderança do BC." Ele ressaltou que "apesar de muitos ruídos", o Poder Executivo "apresenta pragmatismo" para conduzir o País.